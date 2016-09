Un Sí devoto

Para qué buscar más argumentos, para qué andarse con más cuentos: la posibilidad de empezar a desmontar 52 años de guerra -52 años de terror, 52 años de muerte- debería bastar para decir Sí… Pero qué va, si aquí lo que cuenta es lo que diga un personaje que se parece cada vez más a su peor caricatura, si aquí lo que cuenta es el miedo: “¿Quieres ver a Timochenko presidente? Vota Sí al plebiscito”. Y entonces contemplamos la posibilidad tirarlo todo por la borda para volver al principio, para volver a hace 52 años.

No debería irse tan lejos: en 20 días de cese al fuego bilateral no ha habido ningún soldado o policía muerto, ningún herido, ningún enfrentamiento. Nos ahorramos ya tres semanas de guerra. Nos ahorramos ya -gracias a Dios o a quien sea- no sé cuántas víctimas. De hecho, hasta ese noticiero que no quisiera mencionar tuvo que informar que desde la entrada en vigencia del cese unilateral por parte de las Farc las acciones violentas de esa guerrilla disminuyeron en un 98%. No, no hay necesidad de ir tan lejos: 92% de los desmovilizados de las Farc y el Eln en los últimos 10 años se ha mantenido en la legalidad. Pero qué va, si aquí habrá siempre un pero que es ante todo una amenaza, si aquí los que decían que una negociación de 4 años era demasiado larga ahora dicen que es preferible negociar 20 años que “entregarle” el país a la guerrilla, si aquí lo que cuenta es mentir porque se sabe que de la mentira alguna cosa ha de quedar, si aquí lo que cuenta es vergarse, si aquí lo que cuenta es “hacer invivible la república”.

Uno se pregunta cómo le vamos a hacer para sobrevivir al plebiscito si después de éste vamos a tener que seguir viviendo todos, los del Sí y los del No, aquí mismo, vamos a tener que subirnos al mismo Transmilenio, hacer fila en el mismo banco, comprar en las mismas tiendas. Entonces para qué ir tan lejos, para qué andarse con tanto cuento, si los del Sí van a seguir siendo los del Sí y los del No van a seguir siendo los del No y a la final lo que cuenta es que al menos coexistamos, si lo que cuenta es que al menos no volvamos a hace 52 años.

Es cierto, lo que pase después del dos de octubre no va a salvar a Colombia de ser Colombia, pero al menos nos va a dar la oportunidad de no seguirnos condenando. Colombia va a seguir siendo Colombia, con sus politicos corruptos y sus ciudadanos indiferentes, pero al menos la guerra ya no nos va a arrebatar más sueños.

Yo creo que finalmente vamos a tener la oportunidad de transformarnos y de ser lo que deberíamos ser, y creo que a eso se reduce el Sí, a la esperanza de lo que podemos llegar a ser, al país que no vemos pero que hemos imaginad siempre. Decir Sí, como lo dijo Margarita Rosa de Francisco la semana pasada en su columna de El Tiempo: “por pura fe”, como quien cruza los dedos por agüero, con esa misma certeza de quien cree que cuando reza Dios lo está escuchando… Un Sí devoto, un Sí por esperanza y nada más. Un Sí por Colombia.

Andrés Felipe Castañeda M.

@acastanedamunoz