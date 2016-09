Nosotras, las otras

A veces escuchas cosas que te rechinan tanto los oídos que si ese rechinar fuera físico acabarías sangrando por ellos. Estoy agotada, cansada cada vez que tengo que escuchar aberraciones. Por casualidad puse la radio del coche y tuve que soportar la conversación entre un periodista y un intelectual responsable de cierto festival de cine cuyo nombre no mencionaré. Ambos, ante la sorpresa de un zoólogo o de un antropólogo mirando como un mono es capaz de sacar hormigas con un palito se admiraban de la existencia de un 30 % de películas dirigidas por mujeres en ese festival cuyo nombre prefiero no acordarme.

Y vuelta a caer en lo mismo. Me recuerda a la típica frase que se dice en elecciones: tiene el voto de los estudiantes, las minorías y las mujeres. Como si fuéramos ese porcentaje recóndito de población, esa rareza con la que a veces puedes contar. Todo esto trae marcado un machismo implícito del que siempre nos olvidamos.

No necesito ser un porcentaje más, no necesito un día especial para mí, no necesito que me alaben por ser el 30 % de todo un festival. No necesito nada de eso, tampoco necesito que cuando una mujer logra algo en un campo históricamente masculino se la aplauda como el chimpancé que ha conseguido usar herramientas. Mi género, el femenino, no es un chimpancé que está aprendiendo a usar herramientas. Entiendo las diferencias fisiológicas, entiendo las diferencias hormonales. Simón de Bauvoir, en El primer todo del Segundo sexo, nada más empezar, ya nos habla de esas diferencias y de lo diezmadas que estamos por nuestras hormonas. Y no diré que no, son diferencias obvias entre géneros. También entiendo que en los origines de la humanidad se sobreprotegiera al género femenino en pos de sobre proteger la especie. A estas alturas de la historia, con todo el bagaje que ya llevamos, no tiene coherencia, no estamos en mitad de la selva, no necesitamos ser protegidas por nuestra capacidad engendradora. Eso hace mucho que pasó.

Lo que realmente necesita mi género es dejar de ser una excepción, es la normalidad, el ser tratadas igual, sin más. Llevamos más de un siglo luchando y a estas alturas tenemos que seguir soportando una serie de cosas que no deberíamos soportar. Ganar menos, que siempre se nos justifique por una situación mensual hormonal. Que se nos tilde de inferiores físicamente o incluso emocionalmente. De una lista tan larga de cosas que harían enfurecer al Job más paciente. Basta ya.

Mi basta ya no es solo por la desigualdad, ni por la misoginia ni por el machismo. Mi basta ya no va solo por los hombres, también por las propias mujeres. Va por las religiones que nos intentan domar y aleccionar, y también va por todas esas publicaciones y cultura moderna que nos intentan decir qué y cómo debemos ser.

No voy a decir que ser mujer sea fácil. No lo es. Todas sabemos lo absolutamente “fastidiadas” que pueden ser algunas situaciones. Pero aquí estamos. Uno de nuestros mayores errores es no haber llevado nuestro camino de independencia del hombre hacia la búsqueda de lo que es realmente ser mujer. Nos hemos limitado a adaptarnos al mundo masculino. A ser mujeres que hacían todo lo que debía hacer un hombre para así demostrar que debían ser iguales. Que merezcamos tener el mismo nivel que un hombre, ese nivel de igualdad no significa que además de todas nuestras coacciones y todos nuestros malos usos tengamos que coger los suyos. Señoras, para ser independientes, libres y ser tomadas como personas no necesitas convertirte en un hombre a nivel funcional, no. Tienes que ser una mujer, encontrarte, y no vas a encontrarte en todas esas revistas que te dicen cómo ser.

Estoy cansada, como decía antes, agotada. De la lucha que tenemos que mantener las mujeres por tantos frentes, que nos acabamos olvidando de nosotras mismas en esa amalgama de deber ser. Tienes que estar preparada, tienes que ser competentes, tienes que ser fuerte, no se tiene que notar que ciertas veces te dominan las hormonas, tienes que ser guapa. Tienes que tener X físico, tiene que vestir de X manera. Tienes que hacer las cosas a un ritmo. Tienes que tener un comportamiento sexual que no diga que eres una zorra o algo peor. No voy a discutir sobre las normas que tiene los hombres, ni voy a negar que ellos también estén diezmados. Solo voy a gritar un basta ya a todo un deber ser que no nos ayuda como género. Las mujeres somos mucho más que un 30 % en un festival de cine, somos más que un grupo de población aparentemente minoritario en encuestas políticas, somos más de lo que dicen las revistas, somos mil cosas que nosotras no hemos llegado a entender. Vamos a despojarnos de todos los artificios impuestos, y vamos a buscarnos por fin para dejar de ser y para dejar ese lugar donde parecemos obligadas a estar.

Ainhoa Escarti

@ainhoaescarti