La transición de lo sólido a lo líquido en el amor

La repetición de historias tanto cercanas como lejanas, con tramas comunes y diferentes personajes, me ha llevado a racionalizar la pregunta sustancial de todas ellas: ¿Qué nos pasa con el amor?

Noto que la disposición personal de sus protagonistas está orientada, de manera aparente, para recibir y dar amor, pero que a pesar de ello no sucede. Así que me anclé en los argumentos del sociólogo-filósofo Polaco Zygmunt Bauman para comprender y quizá explicar porqué es tan difícil amar en la actualidad.

Bauman afirma que en la modernidad líquida (posmodernidad) el amor se hace complejo porque está en un limbo ético; se pretende construir amor sin establecer vínculos duraderos. Así, el amor se ha configurado como otro elemento de consumo: es momentáneo y frágil; sugiere cambiar de objeto cuando este ya no satisface necesidades, igual que sucede con la industria y el mercado, pues si un artefacto no nos satisface, procedemos a comprar uno nuevo y desechar el anterior (en ese orden). El amor líquido invita a no reducirse a una única elección, pues el compromiso aterra y una relación duradera constituye un peligro para el sujeto posmoderno.

La modernidad líquida ha gestado otras alternativas en las que el amor se desarrolla en dinámicas novedosas. En estas dinámicas el amor se separa de las relaciones y se reduce a conexiones, las cuales facilitan las aventuras del individuo líquido: la rapidez de la tecnología que permite conectarse o desconectarse en un solo click; la constante actitud de tener un pie en la relación y otro en la fuga; la facilidad de establecer acercamientos (incluso de tipo sexual) midiendo los costes y los beneficios de estos, sin que impliquen proyección de las relaciones.

El eje transversal del amor líquido, según Bauman, es el temor: la apertura hacia el otro es peligrosa porque se pueden correr riesgos y los riesgos frustran. Por esto, el objetivo ahora es amar sin exponerse, sin darse del todo y es en esta ambivalencia en la que se desarrollan innumerables parodias de compromiso, las cuales generan la intermitencia de las relaciones y el tan frecuente y actual “fracaso colectivo en el amor”.

Entonces, ¿Qué nos pasa con el amor? ¿Será que queremos amar con las raíces sólidas de hace unas décadas, pero en las tierras frágiles y líquidas del presente posmoderno?

Andrea Sandoval Báez

@Handreita