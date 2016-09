Humanidades digitales: el reto de las bibliotecas públicas bogotanas

Hablar sobre las humanidades digitales no es tarea fácil, cada artículo, cada post, cada libro que encontré está dedicado a definir en términos absolutamente académicos el qué y cómo de esta corriente de conocimiento, definitivamente no es un tema que deba quedarse en boca de académicos, nos compete a todos y espero que este acercamiento permita comprenderlo de forma sencilla.

Las humanidades digitales son el resultado de la influencia y uso de las tecnologías en las ciencias humanas. En Colombia, las bibliotecas públicas han sido las instituciones que han respondido al llamado y han dirigido su su mirada hacia las humanidades digitales, especialmente en la ciudad de Bogotá, es por eso que creo que la mejor forma de comprender el tema, es a través de los proyectos que se están emprendiendo desde estos espacios.

De acuerdo con el reporte especial: Humanidades digitales en las bibliotecas, de la revista de bibliotecas de Estados Unidos, los servicios asociados a esta corriente son: publicación digital académica, bibliotecas y colecciones digitales, minería de texto y pedagogía digital.

Estos servicios se encuentran concebidos para una biblioteca universitaria o especializada que apoye directamente a la investigación. Ahora bien, ¿cómo pueden implementarse en una biblioteca pública? Algunas de nuestras bibliotecas públicas son el mejor ejemplo de buenos intentos no fallidos en la apuesta por las humanidades digitales. La Biblioteca Nacional de Colombia (BNC), en un esfuerzo grande de dejar de ser la Biblioteca Nacional de Bogotá, le ha apostado a la publicación digital académica con revistas en línea, de acceso público y sin restricciones como “Conservamos”, publicada por el Grupo de Conservación de la BNC, como medio de divulgar las buenas prácticas en la manipulación y cuidado de las colecciones patrimoniales y de la producción académica moderna.

También se encuentra publicada la revista “A contratiempo”, producida por el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional de Colombia (CDM), una revista que publica artículos relacionados con manifestaciones culturales asociadas con la música y el sonido. Es una publicación muy particular ya que no se ha concentrado en dejar textos en pantalla, si no que ha aprovechado recursos en línea como lo son los videos asociados a la plataforma de YouTube y audios, para permitir un acceso incluyente a estos temas.

Las revistas en línea de la BNC, cuentan con ejemplares digitales de revistas como Senderos, Revista de la Biblioteca Nacional de Colombia y Panida, publicada en Medellín en 1915 por el grupo de intelectuales: “los Panidas”, encabezado por León de Greiff y fue ilustrada por el artista colombiano Ricardo Rendón. Estas revistas se encuentran alojadas en la plataforma OJS.

La Biblioteca digital de la Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA) cuenta con publicaciones como el Boletín cultural y bibliográfico, que busca divulgar investigación académica sobre temas colombianos, la revista credencial historia, que es la versión digital de una revista impresa y las tesis y artículos de los beneficiarios colfuturo y fulbright.

Mientras que Biblored, la Red de Bibliotecas Públicas del Distrito, cuenta con publicaciones resultado de los trabajos realizados en sus planes y programas de promoción de lectura como lo son los encuentros de lectores o los concursos de escrituras creativas, publicaciones biblored.

Tanto la BNC como la BLAA y Bibliored, cuentan con colecciones digitales que no se han quedado en el mero hecho de acumular información, ya que han generado nuevos contenidos a partir de los recursos digitales, contenidos que han dado como resultado exposiciones virtuales y aplicaciones que aseguran la interactividad con el usuario.

Estos nuevos contenidos incluyen a la BNC con sus libros digitales, los cuales cuentan con una aplicación en Google Play y en el App Store o que pueden ser visualizados en HTML5 desde un pc, libros como Rinrin, mi favorito, que dan cuenta de la memoria audiovisual del país, La Vorágine que cuenta con un análisis de la obra y con un plus extraordinario, el manuscrito original, ubicado en ciertos apartes del texto y el más reciente proyecto: “Historia de Colombia y sus oligarquías (1492-2017)”, escrito e ilustrado por Antonio Caballero, el cual retoma las publicaciones por entregas, cada mes es publicado un nuevo capítulo . La mapoteca digital de la BNC con su apuesta por la georreferenciación de mapas històricos e imágenes como las láminas de la comisión corográfica en google earth y fotografías de época en el proyecto history pin finalmente la Biblioteca Básica de Cultura Colombiana y la Gaboteca, este último vale la pena aclarar, es un proyecto de referenciación de la obra de Gabriel Garcia Márquez, más no un sitio de descarga de su obra, la cual todavía se encuentra protegida por las leyes de derechos de autor.

La BLAA por su parte, tiene proyectos como Imágenes y relatos de un viaje por Colombia, el cual puede ser visualizado en línea y cuenta con una aplicación para generar postales. Es un proyecto que transforma el diario manuscrito de viaje de José María Hernández de Alba, escrito entre 1870 y 1884, en un texto en clave de comprensión actual por medio de múltiples caminos de lectura.

La minería de texto, como otro de los servicios que hacen parte de la hoja de ruta de las humanidades digitales, no se encuentra dentro de la oferta de servicios y recursos digitales de estas tres bibliotecas. Por último, el servicios de pedagogía digital sólo se encuentra en la BNC, a través del aula virtual, proyecto que lamentablemente está desactualizado.

Este panorama de humanidades digitales en bibliotecas bogotanas es el pretexto perfecto para que asistamos a la IV Semana del libro y la lectura en digital en la BNC, evento en que se trataran este y otros temas y que será la plataforma para el lanzamiento de la Red Colombiana de Humanidades Digitales (a cargo de la mapoteca de la BNC) y la maestría en HD (Humanidades Digitales) de la Universidad de los Andes.

Espero que esfuerzos como la Red Colombiana de Humanidades Digitales sean gestores de instructivos y lineamientos para desarrollar guías y manuales de buenas prácticas en humanidades digitales para Bibliotecas públicas, siguiendo el ejemplo de la cartilla de buenas prácticas para los museos de Camilo Andrés Sánchez, Museógrafo y Daniel Castro, Director del Museo Nacional de Colombia. Y de este modo, lograr difundir y fortalecer esta corriente y el uso de los recursos de las bibliotecas. Por el momento, la página web cuenta con un índice de proyectos Espero evolucione y crezca para ser plasmado como un directorio/atlas de centros, investigadores y proyectos relacionados.



Hoy fue el turno de Bogotá, pero seguramente volveremos sobre el tema y los esfuerzos realizados por bibliotecas públicas en otras regiones del país.

