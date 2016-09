Horas sin importancia

Las redes sociales, entre ellas YouTube, que aunque no lo sea actúa como tal, nos han enseñado a través de los años el poco valor que le damos a cierta parte de nuestra intimidad. Mostramos nuestro día a día bajo mil filtros y casi dando ejemplo, demostrando a los demás nuestra valía. Sí, enseñamos nuestra vida, nuestra intimidad, pero como si se tratara de un escaparate, donde todo es artificiosamente mono, bonito.

El máximo exponente de esta cierta relación exhibicionista voyerista, son redes basadas en imagen como Instagram, Snapchap o el propio YouTube. Y lo que más me sorprende, sobre todo, es esta última, YouTube, o esa gran ventana a realidades en movimiento. En un mundo totalmente tecnológico y conectado donde los top en visualizaciones los tienen youtubers, de pronto de entre todo esto, entre los trillones de cientos de horas que tiene que haber, aparece un llamémosle movimiento que se ha mantenido en los últimos años. Debo hacer un inciso, porque hablo de este movimiento desde la perspectiva de mi país, España. Amas de casa de entre 40 y cerca de 60 años mostrando lo más mundano de sus existencias.

No son las reinas de la tecnología, no intentan ser fashion, la mayor parte no se curran un trabajo de edición y acaban tirando de sus hijos, maridos u otros familiares. El patetismo de lo ordinario queda plasmado en secuencias que no cortan donde de pronto desaparecen de pantalla. Estas señoras a lo largo de los años han creado una red que se autoalimenta, que en cierta forma proyecta cómo ellas se interrelacionan con las personas en su realidad: hay cotilleros, se critican las unas a las otras, hay hipocresías, obligación de comentarse forzosamente, hay corillos, todo un submundo que extrapola su comportamiento ordinario a esta especie de red interconectada.

Estos videos tienen miles de visitas, algo totalmente impensable en los comienzos de YouTube, es más, videos de hace 10 años inmensamente más interesantes como pudo ser el robo en el Congreso de la silla del presidente de mi país en aquel entonces, nunca ha alcanzado las visitas que puede tener un video de este tipo de señoras.

Sus videos normalmente, y sin querer ofender, no aportan nada. No son educativos, rara vez son tutoriales, son fragmentos de vida que las hace sentir importantes. En cierta forma famosas. Es curioso como en realidad que se realimente a ella misma, los nuevos canales se subscriben a los antiguos, los antiguos a los nuevos, formando una gran madeja interrelacionada entre sí. Es un ejercicio de ego, pero también es una forma de sustituir soledades, de sentirse acompañada, de sacar un ratito para ellas y su mundo y de al fin sentirse acompañadas aunque sea ante la frialdad de un móvil o una cámara y personas a distancias a veces insalvables.

Esto es el nuevo YouTube, no solamente un hueco donde ver documentales, algún que otro programa, donde ver tutoriales o gente jugando, YouTube se ha convertido en un espacio que rellena soledades porque son personas, voces humanas, más o menos reales, pero son personas de carne y hueso que ayudan a que ciertas soledades sean menos solitarias. En los últimos años hemos visto como YouTube se ha llenado de personas normales que sí, que también de personas artificiales. Pero todo en su conjunto está dando a la luz una nueva forma de hacer y vivir nuestras realidades. Las personas se muestran en “video blogs” comúnmente llamados vblogs. Donde abiertamente y bajo su obvio criterio nos muestran cosas mundanas, vacuas y normales como ir al supermercado o los cuatro días que pueden irse de vacaciones o incluso como limpiar una casa intentando en cierta forma ser ejemplo de los que empiezan a vivir solos.

¿Por qué tenemos esa necesidad de exhibirnos? ¿Cuándo se convirtió en algo no tan extraño enseñar tu existencia cotidiana? Sí, probablemente empezó con la televisión y los realitis. Al fin y al cabo, este tipo de videos no es más que la evolución natural los realitis show que plagan las cadenas. Así vemos como Gran Hermano, uno de los primeros realitis, se sigue emitiendo en un gran porcentaje de países. Somos unos mirones, será la soledad de la sociedad actual, será cierta necesidad de sentirnos superiores o será simplemente la búsqueda de sentirnos empatizados. Quizá la intimidad sea algo actualmente infravalorada en una sociedad donde no se entienden personas sin un palo selfie o sin redes sociales plagadas de fotos de ellos mismos o de su vida. Nos hemos acostumbrado a mirar pero también nos hemos acostumbrado a enseñar dando cero valor a lo que hacemos cuando nadie nos ve. Porque ese rinconcito que no dejamos que nadie vea no es más que el rincón de nuestros patetismos, nuestra mundanidad, el rincón donde dejamos de ser interesantes para ser una persona que come, caga, se ducha y mea.

Ainhoa Escarti

@ainhoaescarti