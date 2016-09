El Chocó, de paro en paro y sin soluciones

“Quibdó, Chocó”. Tomada de: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Quibd%C3%B3#/media/File:Quibd%C3%B3,_Choco.jpg

A finales del mes de agosto, el departamento del Chocó fue el escenario de un nuevo paro cívico. En el sentido estricto del concepto de protesta ciudadana, esto es las acciones sociales emprendidas por un grupo de más de 10 personas que exigen una serie de demandas al Estado, se pueden contabilizar por lo menos cinco de estos fenómenos de movilización: los paros cívicos de 1967, 1987, 2000, 2005 y el reciente del 2016. Sin embargo, la movilidad y la protesta social hacen parte de la realidad histórica del Chocó, incluso hasta en su génesis como departamento.

La reciente movilización no sólo reeditó viejas demandas sociales, económicas y políticas, también dejó al descubierto la continuidad de ciertas problemáticas no resueltas por el Estado colombiano y los dirigentes políticos del departamento mismo. El primero de estos grandes descontentos tiene que ver con el problema de los servicios públicos. Actualmente, el departamento del Chocó presenta serias dificultades en materia de servicio de acueducto, alcantarillado y fluido eléctrico. Con respecto a este asunto, en el año 2005 la Superservicios y el Viceministerio del Agua se hicieron cargo de lo referente a los servicios públicos en el departamento. La idea era resolver la raíz del problema, esto es, la corrupción administrativa departamental. No obstante, hasta la fecha, no ha sido resuelto, más bien se ha maquillado, según expresan los manifestantes del paro cívico actual.

El segundo de estos problemas tiene que ver con políticas públicas relacionados con el fomento económico, especialmente, lo que tiene que ver con las vías de comunicación. Si en el 2005 la gran movilización estuvo asociada al asunto de los recursos para la construcción de la “Vía al Mar” –sí, pleno siglo XXI y el Chocó no tiene vías modernas hacia ninguno de los dos mares-, en el 2016, además de lo anterior, se sumaron las reclamaciones por vías adecuadas para conectar al departamento con Medellín y con Pereira. Igualmente, esto estuvo ligado a demandas por mejoras en el desarrollo urbanístico, en los sistemas de educación y salud, en la movilidad y en las posibilidades de empleo formal.

A estas demandas históricas y básicas de los chocoanos debemos agregar otras relacionadas con su carácter como departamento. Las movilizaciones en el Chocó dejaron al descubierto los problemas territoriales a nivel interno en el país, especialmente en las regiones más alejadas del centro. Ya sea que se tomen como fenómenos de desconocimiento del Estado o disputas territoriales, lo cierto es que estos flagelos son recurrentes en el departamento del Chocó.

La reciente movilización resucitó un conflicto entre Antioquia y Chocó por el municipio de Belén de Bajirá, conflicto que se viene presentando desde el año 2000, cuando la Asamblea del Chocó declaró el municipio como parte de su departamento. Esta decisión fue revertida en el 2007 por el Consejo de Estado, pero desde el año 2011, por injerencia del Instituto Agustín Codazzi (IGAC), se resolvió nuevamente que el corregimiento pertenece al Chocó como parte del municipio de Riosucio.

Lo anterior no es una novedad. En 1960, el departamento del Chocó tuvo un incidente con el departamento del Valle, cuando, este último, alegaba tener jurisdicción sobre las veredas de Naranjal, Mono, Lituania y Catre, cuya dirección administrativa estaba bajo la tutela de Supí. Igualmente, antes de este incidente, el Chocó había perdido la jurisdicción de la región del Calima en el Bajo San Juan con este mismo departamento.

Independientemente de si esto es el rezago del intento de repartición de los territorios del Chocó entre Antioquia, Caldas y Valle, por orden del presidente General Rojas Pinilla, en 1954 o de la discriminación estatal, lo cierto es que la movilización chocoana ha sacado adelante uno de los departamentos con mayores problemas sociales y económicos del país. Seguramente, si se analizan con más detenimiento las diferentes movilizaciones sociales en el departamento del Chocó, nos encontraremos con que estas protestas también son expresiones de sentimientos de agravio y de “pactos” no cumplidos, por el reconocimiento, la dignidad y el trato igualitario reclamados históricamente por los chocoanos.

Ahora que estamos a portas de culminar un proceso de paz, los planes de desarrollo y las políticas públicas, en adelante, deberían atender estas problemáticas sociales y económicas a lo largo y ancho del país, sin que se requieran conflictos de más de 50 años para empezar a notarlos.

Para tener en cuenta:

En las recientes movilizaciones de agosto varios manifestantes ondearon banderas y usaron pancartas alusivas a Panamá como una forma de expresar el abandono del Estado colombiano, lo que recuerda el conflicto fronterizo por San Andrés y Providencia, guardando sus diferencias.

El departamento del Chocó logró alcanzar el estatus de departamento a través de la ley 13 del 3 de noviembre de 1947. El paso de intendencia a departamento se debió, en gran medida, a las presiones ejercidas a través del Chocoanismo. Esta forma de expresión organizada de la población negra en contra de un grupo dominante de comerciantes blancos, logró establecer al Chocó entre los departamentos del país, aun cuando no cumplía con las condiciones para serlo.

