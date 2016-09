El ejercicio político consciente y su contribución al desarrollo moral de las sociedades

A una sociedad la podrían definir los estadios morales que argumentan la toma de decisiones de sus individuos y que redundan en la colectividad a la que pertenecen. Esta afirmación se basa en la teoría del desarrollo moral, iniciada en los años 60 por el psicólogo Lawrence Kohlberg, la cual resume este proceso en tres estadios: preconvencional, convencional y posconvencional. Para alentar la contribución moral al desarrollo de las sociedades, mediante el ejercicio político, la representaremos así:

Una sociedad, cuyas decisiones se sitúan en un estadio moral básico, está definida por acciones motivadas por un premio o un castigo que retribuye directamente una acción personal. Usualmente, estas sociedades aportan mínimamente a su desarrollo en espacios políticos y participativos: elecciones en las que la corrupción condiciona el voto a un plato de comida, a un (mal llamado) puesto político o al pavimento de una calle. El desenlace de una sociedad que mide su participación política en escenarios de elección popular por ‘premios’ solo provoca soluciones asistencialistas, promueve la corrupción y da licencia para que el ejercicio de cargos públicos sea interpretado como un favor y no como una obligación de dichas investiduras, entre otros desafortunados resultados.

Otro tipo de sociedad podría ubicarse en un estadio moral convencional, el cual se da en escenarios en los cuales las acciones están mediadas por ‘conveniencias’ o consecuencias que estén, ya sea a favor o que eviten perjuicios a los intereses personales o familiares de un individuo. En este estadio predomina el yo, pero no temiendo a un castigo, ni ostentando un premio sino como el eje en el que la acción individual sobresale, así no favorezca a la colectividad. El ejercicio político de un individuo que basa sus decisiones en conveniencias, para sí o para sus cercanos, limita la posibilidad de un desarrollo colectivo; permite que la inequidad permanezca en sus lugares de privilegio y refuerza comportamientos egoístas en los que el favor particular arruina el favor común. Normalmente, las sociedades que argumentan sus decisiones en este tipo de motivaciones son sociedades inequitativas, dispares, injustas, dictatoriales y la indiferencia es su hilo conductor.

En el último estadio – posconvencional – se reunirían, paradójicamente, todas las máximas espirituales que orientan muchas de las acciones de los religiosos y metafísicos. La biblia proclama: “Ámense los unos a los otros como yo los he amado”; el Corán afirma: “¡Siempre di la verdad, aun cuando esto no sea ventajoso para ti!”; el Budismo condensa la práctica del amor universal (Matta) en querer a todos los seres igual que una madre quiere y protege a su hijo, a su único hijo; es el fuerte deseo por el bienestar y la felicidad de los otros, hasta cultivar el amor por la totalidad de seres vivientes. Finalmente, para la línea filosófica, Kant lo abrevia como: “Obra de tal manera que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio”.

De esta manera, una sociedad que base sus decisiones y acciones particulares en el respeto, la coherencia, el bienestar y la justicia es una sociedad que buscará el bien común, a pesar de su bien individual. Son sociedades que proyectan sus desarrollos tangibles e intangibles en apuestas que benefician a la mayoría; sus desafíos permiten contrastar, en los escenarios políticos, las motivaciones personales con las que favorecerán a la comunidad. Son sociedades que castigan la corrupción, que hacen de los bienes públicos bienes de su vigilancia; son veedoras de sus patrimonios colectivos y no actúan por miedo a la multa o por congraciarse con los cercanos, pues son sociedades moralmente desarrolladas en las que las vidas de todos son valiosas y nada, ni nadie, podrá favorecer sus vidas a costa de las de los demás. En estas sociedades las muertes violentas son el titular de un periódico por más de un mes (no la noticia de cada hora que sólo curte los sentidos y las almas de los fervientes y amarillos espectadores).

Así pues, en este momento de coyuntura personal y de país, le exhorto a que se ubique en el tipo de sociedad de la que hace parte o de la que quiere serlo. Quizá este artículo contribuya a que usted pueda tomar una decisión y ejercer su rol político, favoreciendo el desarrollo moral de la sociedad colombiana, entre otros beneficios colaterales.

Andrea Sandoval Báez

@Handreita