Los nadies

Tres meses y cinco días han transcurrido desde que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, realizara una intervención en la zona conocida como “El Bronx” y dejara en completa desprotección a cientos de habitantes de calle que fueron desalojados del lugar y que hoy por la falta de prevención y de un plan de contingencia real, tiene sumergida a Bogotá en una crisis humanitaria de la cual el propio alcalde hace oídos sordos.

Si bien es cierto que era necesario realizar la intervención referida, los hechos demuestran que se hizo sin una adecuada planeación integral. Hoy en día recorren la ciudad como nómadas, cientos, por no decir miles de habitantes de la calle que desde el mismo 28 de mayo buscan un refugio en la gran ciudad que no les pertenece, siendo odiados por comerciantes, madres y padres de familia y por “ciudadanos de bien” que no los quieren cerca, que los estigmatizan, que los ultrajan, que ni siquiera los reconocen como seres humanos y que no entienden de fondo el problema de drogodependencia en que se encuentran sumidos, de utilización por parte de bandas de microtráfico, de pobreza extrema y en general, de falta de atención estatal.

Cuando preguntamos qué querían hacer en el Bronx se nos dijo tres cosas: que se quería proteger a los niños y a las niñas, a las personas que estaban en situación de vulnerabilidad en la zona, desmantelar las bandas de microtráfico y hacer una recuperación urbanística.

De esto, lo único que ha cumplido el alcalde Peñalosa es empezar la renovación urbanística del sector. Tumbando las casas “recuperó” la zona, pero no dio ninguna solución de fondo al problema. ¿Acabó con el micro tráfico? No. En todas las localidades de Bogotá que hemos visitado, los presidentes de Juntas de Acción Comunal, los ediles, nos dicen que detrás de cada olla expendedora de drogas hay un miembro de la Policía. Los propios comerciantes nos han dicho que las patrullas de Policía ven subir y bajar las bolsas de estupefacientes en algunas zonas de Bogotá. Ellos saben dónde están las ollas, las cuidan, las protegen. Sin embargo, ante esta situación, la administración distrital no plantea una solución real, no sabe cómo enfrentar ese fenómeno de la corrupción que facilita la criminalización en Bogotá.

Esta crisis humanitaria en la que se encuentra hoy la capital y que se habría podido evitar, refleja la incompetencia del alcalde y de las entidades que dirige, quienes no se han tomado la molestia de escuchar a los propios afectados. No se ha escuchado a los habitantes de los barrios que protestan, a los comerciantes, como tampoco a los propios habitantes de calle, que desde hace ya un mes le vienen pidiendo que se establezca un campamento humanitario –quizá transitorio–, en el que se les brinde atención social y psicosocial primaria que permita avanzar en el manejo terapéutico y la resocialización a largo plazo que necesitan.

Por el contrario, Peñalosa cumpliendo con lo que dijo en la Cámara de Representantes el pasado martes, ha implementado una campaña entre los vecinos de los sectores en los que deambulan los habitantes de calle, y ha ordenado a sus funcionarios que no se les dé comida, ha incentivado el odio, y provocando incluso que ya existan carteles en varios parques de la ciudad y panfletos en los que se amenaza con una limpieza social. Pareciera que vamos a volver a la época de los 90 donde había 155 grupos de limpieza social.

Pero además, causó un desplazamiento forzado de los habitantes de la calle en Bogotá, con la complicidad de la Fuerza Pública, desplazamiento registrado por todos los medios de comunicación. Y es que quizá a la gente se le olvida que desplazar la gente es un delito. Por esta razón, instauramos una tutela que esperamos se falle en derecho en los próximos días, en la que solicitamos además de proteger los derechos fundamentales a la vida, integridad, salud, libertad de locomoción y dignidad humana de estos habitantes, conminar a la Policía Nacional a abstenerse de obstruir la libre circulación de los habitantes de calle u obligarlos a asentarse en determinado lugar de la ciudad, como lo hicieron en días pasados cuando “arreados” como ganado los indujeron a quedarse en el caño de la carrera 30 con calle 6.

Al respecto, nos contaban algunas personas que han hecho seguimiento al tema desde muy cerca, que que durante los días que permanecieron en el caño –ya los volvieron a desplazar– los propios policías no les dejaban entrar alimentación, buscando supuestamente que así se trasladaran por voluntad propia a los albergues de los que tanto se ufana la administración. Sin embargo, al parecer no tienen ni siquiera la capacidad logística u operacional para refugiarlos a todos.

Como si esto fuera poco, la Fiscalía ya anunció que abrió una investigación por la posible desaparición de habitantes de calle. Muchos de ellos mismos temerosos lo dicen, porque ¿A quién le importa un habitante de Calle?, ¿Quién denuncia que su “parcero” ya no amaneció?. Además, si ni siquiera hay un censo actualizado, ¿cómo saber quién falta, o dónde está?

Sobre el tema mucho más habría que contar. Por ahora, continuaremos haciendo seguimiento a la crisis humanitaria causada por el alcalde Peñalosa y sus áulicos que creen que denunciar las arbitrariedades que cometen contra estos seres humanos es hacer política, olvidando a propósito que los habitantes de calle no ponen votos, pues ni siquiera portan cédula y queriendo olvidar que primero fui y seguiré siendo defensor de derechos humanos que congresista.

Adenda. El pasado viernes dirigimos una comunicación a Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a quien le solicitamos un pronunciamiento que pueda contribuir a que las autoridades nacionales dejen de vulnerar los derechos de esta población a la cual están sometiendo a desplazamiento forzado, privación de alimentos, discriminación, detenciones arbitrarias y poniendo en grave riesgo sus vidas.

Alirio Uribe Muñoz

Representante a la Cámara por Bogotá

@AlirioUribeMuoz