Las notas del Blues: Clásico 114

Columna de opinión escrita por dos hinchas de Millonarios que comentan el partido a medida que transcurre a través de chat.

Primer tiempo:

Camilo: A Cocca se le conocía en Racing por atacar y presionar bien arriba.

Andrés: Es el primer partido, no creo que arriesgue mucho.

C: Hoy cambia todo lo que se venía viendo en Millonarios y está bien, puesto que lo que más necesitamos es cambio de mentalidad. ¿No cree? Puso casi cuatro delanteros

A: Si. Insiste en Asprilla, sus razones tendrá. Ojalá repita gol.

C: Eso es lo que no me cuadra, hasta podría pensar que hay algo muy poderoso detrás de ese jugador.

A: Hay que esperar. Yo esperaría un partido tipo: venga que no es pa’ eso

C: Explique bien porque de esa frase salen muchas interpretaciones

A: Primer partido, visitante y el equipo viene de perder.

C: No sé. Piense que los clásicos son partidos diferentes y empezar ganándole al vecino hará que la hinchada apoye con todo al técnico o lo vaya crucificando de una vez. Importante que en la nómina no está Lewis Ochoa, que está habilitado para jugar. Tampoco está Robayo en la titular, eso dice mucho.

A: Y que Vikonis sea el capitán. Además Estrada arranca en la banca, es un esquema totalmente distinto

C: Es un portazo, un llamado de atención contundente a todo el mundo.

A: Claro: el que se porta mal no se va de la fiesta. Como cuando uno es adolescente. En todo caso las estadísticas favorecen a Millos.

C: No soy muy amigo de los números en el fútbol. Eso es lo bonito del balón píe. La estadística favorecía a Francia en la antigua Eurocopa, al igual que a Argentina en el mundial y bueno… la historia no se dio.

A: Pues el fútbol local es distinto, pero tiene razón. Lo de Francia fue un baldado de agua fría, ya que lo menciona,

C: No tanto. ¿Sabe usted cual es al único equipo al que el Boyacá Chico le pudo sacar un punto éste semestre?

Andrés: No… ¿Nacional, de casualidad?

C: Exactamente, al que la estadística da como el equipo más difícil de sacarles un punto.

A: Vamos a ver. Ahorita casi todo está en contra, sería bueno arriesgar.

C: Pues empezando… Veo muy perdido a Asprilla, el tipo no se sabe ubicar en cancha. Pero hay algo interesante de este Millos, cualquiera es el nueve que llega a pegarle. Todos también pueden ser el cinco que genera la falta necesaria. Pero nadie es el diez que crea.

A: A mi me gusta lo que hace Machado. Es rápido, sabe hacer transiciones, y lo transicional está de moda, como se sabe. ¿Usted a quien podría a crear?

C: Ese es el trabajo de Silva. El problema es que él está bajando mucho a recuperar.

A: Es que a Silva le da por ser socio de todos, podría apoyarse en Maxi.

C: Sí, pero se apoya en Asprilla y el tipo sigue muy impreciso.

A: Pero eso puede ser orden del técnico. Algo pasa ahí con Asprilla, sospecho que la rompe más en los entrenamientos

C: Eso es lo que uno podría creer que pasa o que pagaron montones por el tipo.

A: ¡Penal! ¿Ve? La cosa es por el lado de Maxi. Puso el centro…

C: Que lo cobre Henao, él es bueno y necesita tener confianza.

A: Va a cobrar del Valle… ¡Gooooool! Bien cobrado… Seguro, abajo

C: Sencillo y tranquilo, ese es gol de golpeador.

A: Exacto. Ahora hay que generar juego, Silva tiene que subir más y Machado puede ayudar mucho, insisto,

C: Sí, buen punto. Pero ahora hay que seguir atacando, aprovechar el momento.

A: Pero se necesita orden y si Silva se va para abajo el equipo se puede partir.

C: Menos mal ellos tienen a Plata…

A: Y ya que habla de Santa Fe: ojalá a Ruffay le de por tapar como tapó con la Selección

C: ¡Carrascrack definitivamente es el tipo que debe estar ahí!

A: Si, y otros. Henao, por ejemplo

C: Pero vea: la salida nos tiene mal. Los defensas son los que están dando el pase para el ataque y son muy imprecisos.

A: ¿Será por el ritmo del partido? O sea… Por salir rápido y meter presión. Pero por ejemplo hoy Cadavid esta en el partido, por ejemplo, cerrando bien y sin recurrir a la falta.

C: Cadavid hoy está jugando como el panameño en sus mejores momentos. Ahora… Mire a Santafe: están mostrándose muy desordenados, sin una idea clara de juego. Millos debe aprovechar eso rápido.

A: Cierto. En mi concepto al partido le hace falta Manga

C: Sí señor, le sobra Asprilla

A: Coincidimos

C: Por otra parte, hace mucho Millonarios no hacía un primer tiempo bueno.

A: Sí, y fijese en el buen trabajo de Maxi.

C: Es que no se queda arriba esperando como antes. Ha sido obrero y se le ve en todos lados.

A: Sí, hay un cambio. Lo mismo hace Silva, el problema es que no tiene en quien descargar. Hay que trabajar en eso, insisto, falta Manga. Santa Fe por su parte logró meterse en el área de Millonarios en los últimos minutos.

Segundo tiempo:

Andrés: ¿Cree que entre Estrada?

Camilo: No sé. Otra opción podría ser Asprilla por Harrison Henao y subir a Silva para que pueda ser creativo neto.

A: Vamos a ver. Sospecho que Asprilla se va a quedar unos minutos más… ¡Por ahí es la cosa, me gusta ese arranque!

C: Es un clásico muy diferente, usualmente son malos. Este está muy interesante

A: Diametralmente distinto al anterior.

C: El medio campo esta fallando, nos toman la espalda.

A: Pero Vikonis está bien hoy, ha salvado dos pelotas de gol.

C: Sí, pero, ¿sabe? Maxi tiene una maña fea. Se tira mucho y exagera las faltas.

A: Eso no sirve mucho… ¡Viene cambio!

C: Que mal cambio. Insisto: ¿Qué tiene Asprilla?

A: No se, algo pasa. Poco aparece. Y me preocupa la entrada de Gómez a Santa Fe.

C: ¡Noooo! Otro mal cambio. No lo entiendo.

A: Asprilla debe tener rosca, a ese partido le falta Estrada, ¿no? Alguien que genere juego. Otro que no hace nada es Gutierrez.

C: Sí muy perdido hoy. Para mí el que falta es Manga.

A: Totalmente. Desde el inicio del segundo tiempo. A esta altura ya cambió el ritmo, se perdió el impulso inicial.

C: Eso es normal, Andrés. Ya están dosificando.

A: Pero hay que tenerla. ¡Goooooool! Qué zapatazo…

C: ¡Golazo!. Al fin Mojo…

A: Por ahí es. Se demoró, pero apareció

C: Y con quién debía, además. Menos mal Plata juega para ellos ahora. Qué tipo tan malo. Además están pegando feo. Se desesperaron

A: Claro, no se lo veían venir

C: Pues… Asprilla hace el pase, muy bien. Pero cualquiera lo habría hecho. No fue un pase de genialidad

A: Pero eso le va a valer mas minutos, pongale la firma

C: Sí señor. Ahí se mantendrá el problema es que solo sea contra el vecino.

A: Grave. Sin embargo hay que darle tiempo a Cocca,

C: Hoy ganó mucho con ese resultado y cambiando todo.

A: Si, pero hay que esperar que sea constante, el cambio del esquema es total.

C: Sentar a Robayo y dejar por fuera a Lewis fue un un acierto. Llegó a acabar con los que más se pararon.

A: Estaba por decirle eso: Robayo sentadito está bien. Y se podría hacer mucho más con Manga. Vikonis, qué bien hoy, en serio. De los mejores.

C: Sí muy bien.

A: Esa falta fue innecesaria.

C:¡Y qué falla en el rebote! Gol de Santa Fe.

A: Total, están parándose muy atrás.

C: Error de Quiñonez… ¡Horrible lo de Quiñonez!

A: Mal, mal, mal Asprilla. Ojalá sirva para que lo manden a la banca…

C: ¡No no no no noooo! ¿Por qué deja a Asprilla? ¡No puede ser!

A: Entra Franco, ve van a tirar atrás. Y 6 de adición, van a ser un parto

C: Chévere, me gusta el fútbol dramático… ¡Nooooo! ¿Asprilla qué? Ese tipo no puede ser delantero.

A: Nada, Asprilla nada. Maxi está solo.

C: Yo creo que solo los cambios no favorecieron a Cocca.

A: Por darle mas tiempo a Asprilla, le tienen fe por alguna razón

C: Pero Quiñonez entró a nada.

A: Como siempre, ¿no?

C: Él es bueno, ha perdido seguridad.

A: ¡Se acabó esto!

C: Puntos valiosos y muy muy bueno para el equipo.

A: Si, el proceso va bien. Curioso: siendo Cocca, hay que trabajar en los pases.

C: ¡Jajaja! Murió el humor.

@CAANCAPU

@acastanedamunoz

#LasNotasDelBlues