¡Aquí la víctima soy yo!

Los dueños de la moral y los principios colombianos se han tomado atribuciones que no les corresponden. Son tan infames sus procedimientos que han robado lo único que aún habían logrado mantener para sí mismos aquellas minorías oprimidas por esta gente que trafica con el “deber ser” desde hace siglos: la victimización.

Ser víctima ha sido importante históricamente para, ya adivinarán, las víctimas. La postmodernidad y el constructivismo trajo al mundo un nuevo paradigma para entender, escribir y contar la historia. Se debía estudiar el papel de estas en la sociedad cuando una serie de episodios de reivindicación le mostraron al mundo que las luchas iban más allá de las naciones y que los problemas locales estaban reestructurando a una sociedad atemorizada por los cambios.

Las minorías se tomaron las calles, esto ya no era un problema de banderas o de himnos, esto era algo local, algo íntimo y propio del ser. Aquellos que fueron oprimidos por los privilegiados entendieron que mostrarse como una fuerza combativa solo servía para perpetuar los odios, ¿qué mejor herramienta para demostrar las injusticias que visibilizar cada una de las tragedias como individuo o comunidad?

Ser víctima y contar la historia desde el punto de vista propio para que la sociedad sintiera empatía y solidaridad no solo a una causa individual si no al de toda una comunidad, fue la forma más efectiva de acabar con el odio. Contando las historias casi que una por una, desenmascarando a aquellos que bajo miles de pretextos se autoproclamaron los dueños de la verdad y el poder.

Fue así como muchos de los grupos oprimidos por raza, religión, cultura, gusto sexual o género le mostraron a una sociedad, blanca predominante, religiosa y clasista que el otro existe y cuenta para todo. Y es que estas personas solo exigen lo que toda persona debe tener por simple hecho de ser un ciudadano, derechos. No exigen absolutamente nada más, no buscan privilegios por su color, tratamiento especial por su religión ni tampoco el diseño de toda la publicidad por ser de un género o tener alguna preferencia sexual, no. Ellos no piden lo que muchos tenemos gracias a que la historia y la violencia que nos ha favorecido, piden lo básico, derechos.

Lo lograron, a medias, porque aún falta mucho, pero en cosas básicas lo lograron. La victimización sirve porque realmente son personas que han sido víctimas y que decidieron levantar la voz y decirle al mundo quiénes eran los victimarios, cómo lo estaban siendo y quitarles las máscaras untadas de moral a muchas personas para decirles a la cara: ustedes son el monstruo al que hay que temer.

Haré una pequeña pausa para hablarle directamente al lector en este simple párrafo. Quisiera contextualizar el porqué de ésta columna, pero siento que perdería mucho el tiempo y sobre todo perdería un poco el enfoque. Creo que ya sabe que hablo de lo ocurrido últimamente por el tema de las supuestas cartillas que repartió el ministerio de Educación donde, repito, supuestamente, se alentaba a los niños a la homosexualidad. Pero es que el problema no está solo en la -no tan inesperada- homofobia que invade a éste país, sino que es tan grande este problema de la falsa victimización que no solo afecta los debates de género sino también los de religión, raza y cultura, por lo que enfocarme en solo uno sería negar la existencia de éste problema en los demás. Retomo en el siguiente párrafo.

Como el poder es algo que el hombre anhela tanto y se acostumbraron a tenerlo y desde ahí crecer como cultura, aquellos que hoy sienten que pueden mandar sobre la vida de otros alegando tradición y aún peor un falso sentido de la naturaleza, se encontraron vacíos y sin argumentos. Decidieron adoptar la estrategia de las verdaderas víctimas y aprovecharse de los vacíos que genera la herramienta, ellos son ahora las nuevas víctimas por pensar diferente a las imposiciones de la comunidad gay, negra o simplemente diferente.

El Estado colombiano se presume laico, por lo que el uso de la biblia (sí, en minúscula) no es tan buen argumento, la familia tradicional fue destrozada por ellos mismos al burlarse del sentido de la misma con sus abortos masivos, sus matrimonios y divorcios recurrentes y con la cantidad de niños maltratados y violados por sus padres o simplemente abandonados a un sistema donde podrían no salir. El racismo se volvió selectivo al punto que se celebran las victorias de unos atletas de raza negra como propias, pero se les trata de invasores cuando llegan a cada una de las blancas ciudades colombianas. Peor aún, sin tener nada que ver con los problemas entre musulmanes y cristianos aún, creemos que el Daesh (o como los medios lo nombran muy erróneamente ISIS o Estado Islámico) vendrá a nuestro país cuando se firme la paz. Si no me cree miré el siguiente tuit del ya desenmascarado experto Omar Bula Escobar



Cada uno de sus argumentos está perdiendo validez en los debates, cada vez se sienten más acorralados por su falta de sensatez y veracidad al hablar. Pues hicieron lo que mejor saben: usurpar ideas, antes lo hacían con territorios. Se declararon víctimas y mucho peor, denunciaron todo un complot por parte de los liberales, no el partido, ellos de liberales no tienen nada, y gritaron asustados porque sus derechos se estaban vulnerando, sin darse cuenta que cayeron en un problema de falsa victimización que está llevando al mundo a una orilla de la que podemos caer fácilmente.

En Europa y en Estados Unidos el racismo y la intolerancia va en aumento, el Brexit y Trump son llamadas de atención para que el mundo vea cómo el conservatismo y nacionalismo mal enfocado ayuda a aumentar los odios que pueden llevar al mundo al principio del siglo XX de nuevo. También en Estados Unidos las negritudes se están levantando en contra de una sociedad que mira a un lado cuando policías están asesinando afroamericanos en las calles y aun así ven a los negros como un peligro. El mundo vive en un constante aumento de la violencia debido a la avaricia e ignorancia de occidente y el radicalismo de oriente, con víctimas, reales, en ambos lados.

La falsa victimización en pro de los intereses de perpetuidad está llevando al mundo a una guerra que cada día se siente más cercana, es imperativo que los debates se vuelvan a abrir y que lo que el constructivismo y el postmodernismo ayudó a concebir pueda intentar controlarlo. Porque la idea de la víctima cambió todo para bien, pero si las personas erróneas la tomaron para esparcir el odio, podemos sentirnos como un canciller alemán que un día convenció a todo un pueblo que eran las víctimas y debían hacer algo al respecto.

Camilo Cañon

@CAANCAPU