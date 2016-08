“La deuda social exige la realización de la justicia social. Juntas,

nos interpelan a todos los actores sociales, en particular al Estado,

a la dirigencia política, al capital financiero, los empresarios,

agropecuarios e industriales, sindicatos, las Iglesias y

demás organizaciones sociales”

Papa Francisco.

Parece un contrasentido, negociar sometimiento, ya que someter es (en las acepciones aproximadas) la acción de subyugar, conquistar, pacificar.

En suma de lo que se trata es de “negociar” la entrega de los integrantes de las Bacrim (sin importar su origen) a las autoridades judiciales para su juzgamiento a cambio de rebajas en las penas y otros beneficios.

Y, para ello, a no dudarlo, se tendría que conversar con sus integrantes. De hecho son fuertes los rumores de que ha habido aproximaciones desde sectores del clero, lo cual, por supuesto, ha sido negado por la administración municipal, al igual que negaron el pacto del fusil, pero que les ha rendido pingües beneficios adjudicándose con bombos y platillos la reducción en el total de homicidios (como si no siguieran los hurtos, desapariciones forzadas, violaciones, extorsiones, etc.).

El punto es que la sola mención causa un escozor inmenso. De hecho, ya hemos dicho que consideramos que en las actuales circunstancias la sociedad aún no está preparada para ello, entre otras cosas, porque choca con la idea de justicia que mantenemos (justicia represiva, vengativa y aleccionadora).

Habrá que empezar por cambiar ese paradigma y encontrar alternativas de justicia que satisfagan a la sociedad, pero, además, habrá que encontrar la manera de que se produzcan los cambios sociales que hagan que retornar al delito no se justifique.

Y he ahí el verdadero fondo del asunto: aquí se trabaja para beneficio de un reducido sector de “barones” locales, basta mirar el en mala hora aprobado POT de Medellín, con su “ciudad compacta”, se vienen más desplazamientos forzados por “el desarrollo” para beneficio de constructores y lágrimas de quienes por tal razón se ven llevados a la quiebra y a trasladarse con sus negocios, cada vez más, lejos de su zona de confort.

Basta ver los privilegios desmedidos que tienen entidades como Metroplús para la cual todo es posible, vías privilegiadas, sobrecupos en los servicios, vehículos cuyo ruido y potencia contaminan y dejan en dudas su capacidad, carencia de equipos para la reposición, sin que las autoridades se interesen. Si hubiera una verdadera igualdad, no habría tales privilegios que más que eso son abusos que atentan contra la libre competencia y la igualdad.

Se viene un “plan” para el Río Medellín al cual ya le están creando empresas “privadas” que lo administren, del mismo estilo que la malhadada Metroplús.

Entonces, ¿cómo y con qué mejorarán la calidad de vida de los más desfavorecidos? ¿cuántos empleos se irán a la basura por las quiebras masivas de pequeños comerciantes? ya hubo más de 60 quebrados en Ayacucho con el tal tranvía que no soluciona la movilidad sino que da “goodwill” internacional al alcalde actual de la innovadora.

Innovadora en el crimen, en la injusticia, en los privilegios, en dejar el centro en manos de “Convivires” y los barrios en manos de los combos o las “bacrim”, basta leer a @AnalisisUrbano o @FdoQuijano, a @AnaCrisRestrepo, a concejales como @luisbernardov o @MigueAQuintero, entre otros, o a personas también interesadas en la ciudad por ejemplo@juanbedoya73 o @PipeDatos entre muchos otros quienes a diario nos muestran los hechos, los desplazamientos forzosos, los crímenes y las desapariciones que quisiera la autoridad manejar ocultos, algunos de ellos desde los medios alternos, otros desde valientes columnas en los diarios de circulación nacional.

Asqueante resulta ver cómo a punta de publicidad en los medios atacan las “crisis” de legitimidad cada que se denuncian en los medios las situaciones aberrantes, pero nada hacen en la realidad para transformar socialmente la ciudad. Generan empleo sin calidad para los locales y excelentes oportunidades para que los extranjeros ser radiquen aquí a “innovar” ¿cuántos empleos de calidad se crearon para los locales en tecnología e innovación en RutaN?

Mientras no haya un verdadero interés por la comunidad, mientras dependamos del mediatismo y la incompetencia de un comerciante que sólo mira los bolsillos de los ciudadanos para saquearlos con valorizaciones monstruosas, incrementos prediales, desplazamientos “oficiales”, burocracia excesiva, entrega de empresas bandera al capital extranjero de dudosa procedencia, tal como ocurrió con UNE, o con el plan de Naranjal y antes en Moravia, sin mirar hacia donde y de que manera se trasladan las personas, generando focos de conflicto en vez de ámbitos de paz, no habrá paz posible y por ende seguirá mandando la inseguridad y el temor a ser víctimas de la violencia.

Habrá que ver en manos de quienes va a quedar el centro, habrá que ver cuando las autoridades harán presencia real y no ficticia en los corregimientos, en las zonas altas de la ciudad, donde su autoridad y sus beneficios no existen. Se consigue más fácil un acueducto forzándolo con una acción de cumplimiento o una tutela que por iniciativa de unas autoridades que solo piensan en el dinero, en la publicidad y la autoalabanza.

Coletilla: Vayan escogiendo su candidato a la Alcaldía para el próximo año, pero háganlo no desde los privilegios ni las limosnas, háganlo en conciencia por quien piense en términos sociales la recuperación de esta ciudad.

Héctor Franco J

@HectorFrancoJ