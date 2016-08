Alcalde Petro acepta renuncia de Hollman Morris

El alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, aceptó la renuncia de Hollman Morris a la gerencia de Canal Capital. Morris ocupó este cargo desde febrero de 2012, y como parte de su labor logró posesionar al canal público de Bogotá no sólo en la ciudad sino en el país.

“El hecho de traerme de los Estados Unidos y ponerme en la dirección de Canal Capital me devolvió la dignidad, me devolvió el buen nombre, a mí y a mi familia. El mejor acto de reparación que he podido tener en estos años de lucha, de creer, de tener convicciones de que la única gran plataforma de un nuevo país es el valor y la construcción de una cultura de Derechos Humanos, es ser gerente de Canal Capital”, aseguró Morris.

Petro destacó la gestión de Morris y afirmó que el canal debe continuar creciendo a partir de dos grandes objetivos: dar el salto tecnológico a la transmisión en alta definición, y fortalecer la industria audiovisual de Bogotá, con el fin de convertirla en una de las ramas económicas más importantes de la ciudad.

Además, dijo que el próximo gerente de Canal Capital debe mantener la línea en el contenido plural, multicolor, diverso, y destacó la labor de Morris por democratizar la cultura con transmisiones de eventos como las óperas presentadas desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

“Canal Capital rompió esos esquemas ignorantes, irracionales y estrechos, de un fascismo que pulula por ahí, y le permitió hasta los más humildes poder percibir lo mejor de la cultura mundial, y eso se llama una revolución”, aseguró Petro.

Morris agradeció a todos los colaboradores y trabajadores de Canal Capital, y frente a su futuro aseguró que continuará en la labor de construir un mejor país.

“Yo salgo a seguir profundizando el compromiso que hice a mi familia de construir un país al alcance de los sueños de nuestros hijos, de las nuevas generaciones de colombianos, nunca dejaremos de ser periodistas pero llegó la hora de emplearnos a fondo en la construcción de un nuevo país. Este país está cambiando, este país necesita nuevas agendas, pero sobre todo necesita nuevos liderazgos que sepan interpretar ese nuevo país”, puntualizó Morris.

Correoconfidencial.com