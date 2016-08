¿Se debe negociar con las Bacrim?

En estos tiempos de inseguridad y violencia por los cuales atraviesa la ciudad de Medellín, no podemos ser ajenos a la actuación de las autoridades públicas. Una de las cosas más preocupantes es que, a pesar del incremento en número de policías y una mejor presencia en algunas zonas (no en todas), los hurtos van en incremento, el descenso en homicidios es asociado más a un pacto criminal que a la oportuna acción de la policía, sin embargo se siguen presentando en toda la ciudad, incluyendo por supuesto el centro. Como también en toda la ciudad se mantiene la extorsión a gran y pequeña escala, siendo sus víctimas comerciantes, transportadores, tenderos, ocupantes de unidades residenciales, etc.

Pero el problema no es sólo de Medellín. A nivel nacional se viene presentando un incremento en la presencia de estos grupos al margen de la ley, al punto que algunas personas de las más altas investiduras ya estén clamando porque se negocie su rendición a cambio de beneficios jurídicos. Es así como el Fiscal General de la Nación ha presentado un proyecto para el “sometimiento de las bandas criminales”.

Es que, además, advierten que lo de La Habana terminará generando nuevas “Farcrim” o incrementando el personal en las viejas organizaciones, que según se afirma son residuales de los paramilitares.

Tal es la fuerza del tema que ha generado alarmas desde columnistas de opinión hasta editoriales.

No obstante, consideramos que ese no es el punto crucial de la cuestión. Mientras se mantengan las condiciones sociales de marginalidad y miseria; mientras el trabajo digno sea apenas un sueño; mientras no haya una sociedad educada en la tolerancia, el respeto y la solución negociada de conflictos, cualquier negociación, con cualquier grupo al margen de la ley, no terminará con su desaparición, ni siquiera “condonándoles” o “supendiéndoles” de forma indefinida las penas con el compromiso de no volver a delinquir.

Los que reciban los beneficios, tal vez se aparten del camino criminal, pero lo que sí es seguro es que el caldo de cultivo desde donde surgen estas asociaciones está florecido y abonado.

De tal manera que, el primer debate que debe darse, es cómo se haría para integrar a estas personas a la sociedad en condiciones de trabajo digno y economía social aceptable, y cómo se hará para que ese “caldo de cultivo” se agote y no represente un llamado para la subsistencia o el enriquecimiento fácil de quienes se sumen a él.

De igual manera que no podría dejarse de lado que una “entrega” masiva de quienes conforman las “Bacrim”, pondría en jaque a la administración de justicia por el cúmulo de procesos a revisar y suspender.

Además ¿qué pensará la sociedad civil de la condonación de las penas a todos los delincuentes masivos? ¿Qué pasará con las personas que han sido víctimas de éstos?

Las víctimas de delitos como secuestro y extorsión, la víctimas de hurtos y estafas, las víctimas parientes de los asesinados, ¿aprobarán que no se castigue a quienes se considera delinquen por pura ambición? ¿O se examinará cada caso concreto para determinar el origen de la criminalidad ejercida por quienes se sometan?

No creemos que estén dadas las condiciones sociales, en términos de justicia social, para que esto ocurra y, además, se le enviará a la sociedad un mensaje erróneo, porque se creerá entonces que delinquir es una alternativa viable, en suma, que delinquir si paga.

Héctor Franco Jaramillo.

