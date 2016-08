Acabemos la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes

Durante la última semana las autoridades públicas de Medellín se rasgaron las vestiduras por cuenta de un titular: El Burdel más grande del mundo.

Lo único que lograron demostrar con eso fue el carácter mediático de esta administración; las denuncias acerca de explotación sexual de menores, “rifa y venta de niñas vírgenes”, trata, prostitución en sitios emblemáticos de la ciudad, con un largo etcétera llevan bastante más de un año.

Pero no vamos exacerbar la herida, ni a criticar los “pactos”, de nuevo cosméticos, que hizo la administración para revertir su impopularidad nacional e internacional. Ni a criticar las promesas de más policía, típicas de esta administración, como conjura contra todo mal. Para quien no conozca la noticia y las reacciones que suscitó al final de la columna les dejaremos algunos de los links.

No, esta vez le vamos a proponer a la Alcaldía de Medellín, la regional de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Concejo de la ciudad, a la industria hotelera local, a las ONG que trabajan por Medellín, a la Policía de Menores de Policía Colombia del Área Metropolitana, a los alcaldes del Valle de Aburrá, a los medios de comunicación que se interesan por la ciudad y, en definitiva, a todos los actores sociales públicos y privados que se sintieron vinculados por la noticia o tienen responsabilidad en su control y, además, a todas las personas de bien de la ciudad que respalden la creación de un Hogar para la recuperación y promoción de los niños y niñas tocados por la explotación sexual, para la solución de las causas que llevan a estas personas a participar de tan lamentable práctica.

No se trata sólo de llamar a denunciar, o de pasar por el tema mientras es noticia y cae en el olvido. No se trata de reaccionar sólo cuando un medio extranjero reinventa la noticia. No. Se trata de ejecutar una verdadera política social que privilegie la restauración de la vida, la dignidad y la personalidad de los niños y niñas víctimas de explotación sexual.

Se trata, en suma, de aterrizar dos normas constitucionales de esas de inmediato cumplimiento que se ven ignoradas por las autoridades públicas y la sociedad misma; esto es, los artículos 44 y 45 de la Constitución Política que establecen que los derechos de los niños y niñas prevalecen sobre los de los demás y “serán protegidos contra… violencia física o moral…, venta, abuso sexual, explotación…” y el 45 que manda a proporcionar al adolescente protección y formación integral.

Se trata, entonces, de dar cumplimiento al artículo 7o y concordantes del Código de Infancia y Adolescencia suministrando de manera cierta y efectiva protección integral a los niños, niñas y adolescentes creando un verdadero “Hogar para la vida” que se ocupe de intervenir al menor y a su familia.

Al menor proporcionándole vivienda, alimentación, educación, asesoría psicológica, salud en general, vestido y, de esa manera, retirándolo de los posibles factores de corrupción, abuso, consumo de drogas y explotación, en medio de una convivencia sana, orientada a formar valores de inclusión, tolerancia, respeto por la vida y por sí mismos. Proporcionándoles atención especializada para su rehabilitación y forjando en ellos la conciencia de crecer dentro de los más altos valores familiares y sociales, constituyéndose en modelos para la sociedad.

Pero, a la par, interviniendo el grupo familiar para llevar este a unas condiciones dignas de vida que los saquen de la miseria y los incluyan en la sociedad como seres productivos, reforzando los valores de unidad, alejándolos de factores de violencia y temor que perturben su funcionamiento, o que fuercen en ellos actitudes de autopreservación nocivas para la sociedad.

Pero, lograr eso requiere de un gran pacto social que incluya a todas y cada una de las instituciones arriba relacionadas, así como a las personas del entorno del menor. Las leyes están, sólo se requiere la voluntad social y política de ejecutarlas. Para ello se requiere el concurso de los más altos profesionales en educación, trabajo social, psicología, medicina, en armonía con las instituciones del estado que tienen tales problemáticas en sus funciones.

Vital resulta el concurso de la Policía Nacional por medio de su Policía de Menores, con la debida capacitación psicosocial para ello. Imprescindible la vigilancia y el concurso del ICBF aportando su experiencia con sus mejores funcionarios. Y no pueden faltar, al nivel local, el concurso armonioso de las secretarías de inclusión social, seguridad, derechos humanos, educación y cultura, de la mujer y cualquiera otra relacionada con el tema.

Pero la iniciativa de esto tiene que partir de las autoridades públicas de la ciudad, de la Alcaldía de Medellín y en especial del Concejo de la ciudad, creando por medio de un Acuerdo la posibilidad de ejecutar una asociación público-privada que pueda recabar los recursos económicos, locativos y humanos necesarios para la ejecución de tan majestuosa misión. Un Acuerdo que permita armonizar a todas estas entidades en una junta directiva amplia y experta para que no se convierta en un mero papel muerto. Para que exija y vigile, ojalá a través de una comisión especial, la inversión y ejecución de los recursos, tanto públicos como privados que a ellos se destinen.

Para que, así como decía el Concejal Luis Bernardo Vélez en uno de los medios que aparecen citados abajo, dejemos de preocuparnos por la percepción y trabajemos en realidad por la recuperación de estos niños, niñas y adolescentes.

Para que así, podamos más adelante decir con el orgullo que nos caracteriza, que en la innovadora Medellín, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es cero.

Héctor Franco Jaramillo

@HectorFrancoJ

Referencias:

Denuncie la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (Campaña Hora 13 Noticias) –@hora13noticias

http://www.hora13noticias.tv/index.php/actualidad-en-antioquia/10414-denuncie-la-explotacion-sexual-de-ninos-ninas-y-adolescentes-campana-hora-13-noticias

Alianza contra el turismo sexual – Vía @elcolombiano

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/alianza_contra_el_turismo_sexual/alianza_contra_el_turismo_sexual.asp

¿Nos rasgamos las vestiduras ante el Medellín burdel o mejor actuamos? – vía @FdoQuijano

http://analisisurbano.com/2014/09/19/nos-rasgamos-las-vestiduras-ante-el-medellin-burdel-o-mejor-actuamos/

Los vecinos del burdel – Vía @elcolombiano

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/los_vecinos_del_burdel/los_vecinos_del_burdel.asp

Verdades de falda corta – Vía @FdoQuijano

http://analisisurbano.com/2014/09/21/verdades-de-falda-corta/

¿De qué Medellín hablamos? por: María Jimena Duzán – vía @RevistaSemana

http://www.semana.com/opinion/articulo/maria-jimena-duzan-de-que-medellin-hablamos/404124-3#

“Prostitución en Medellín es peor de lo que muestra canal inglés” Concejal – Vía @RevistaSemana

http://www.semana.com/nacion/articulo/concejal-denuncia-casos-de-explotacion-sexual-infantil-en-medellin/404005-3