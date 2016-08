El derecho a ser diferentes

“La ley, en particular la ley fundamental,

no es un imperativo de uniformidad sino el

permiso para la cohabitación de lo diverso”.

Gustavo Zagrebelsky

(citado por Jesús Silva-Herzog Márquez)

La Constitución Política de Colombia de 1991 incorporó una norma de un alto valor social, norma que ha sido por muchos mal interpretada, nos referimos al artículo 16 que reza:

“Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”.

Y ese libre desarrollo de la personalidad no es otra cosa que el sagrado derecho que tenemos todos a ser diferentes. Esto es, a establecer nuestro propio plan de vida en relación con nuestras metas, acciones, creencias, comportamientos, orientación sexual, etc. siempre y cuando no traspasemos los límites que señalan los derechos de los demás en idéntico sentido. Es decir, mientras no invadamos los atributos personales y de personalidad de los demás, así como ellos no pueden ni deben invadir los nuestros, so pena de hacerse acreedores a las sanciones que la sociedad y la ley establecen.

Es, en suma, nuestro derecho a ser y mantener concepciones diferentes acerca de lo que es el ser humano, el hombre, y enfocarnos en diferentes ideales de vida, fijarnos nuestras propias metas acordes con esos ideales y determinar nuestro estilo de vida sin ser por ello vejados o discriminados.

Ya lo dice la Carta de 1991, la cual constituye el pacto social vigente para los colombianos y la norma de normas a respetar por todos, en su artículo 13 que consagra el derecho a la igualdad y a no ser molestados por razones de “sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica” y ordena al Estado velar porque dicha “igualdad sea real y efectiva y…” a adoptar las medidas necesarias para proteger a los “… grupos discriminados o marginados”.

Lo que se redondea con las garantías a la libertad de conciencia (art. 18), de religión (Art, 19), de expresión (Art. 20), de profesión u oficio (Art. 26), de enseñanza y aprendizaje (Art. 27) y, por supuesto, de libertad personal (Art. 28), entre otras normas nacionales e internacionales que consagran nuestros derechos fundamentales, en resumen, nuestros derechos humanos.

Y como todo derecho, trae aparejada, por supuesto, la obligación correlativa de respetar el derecho ajeno en pie de igualdad.

De lo anterior se desprende que tenemos derecho a nuestra identidad sexual, sin por ello ser vejados, maltratados, humillados y/o discriminados; pero también nuestro deber correlativo de respetar a quien se identifica y escoge hacer parte de la comunidad #LGTBI.

Que tenemos derecho a desenvolvernos en sociedad como queramos, escogiendo nuestro estilo de vida; pero de igual manera nuestro deber de respetar el estilo de vida que el otro escoja.

Que cada quien tiene derecho a escoger sus atributos morales, a tener una “moral máxima”, pero de allí surge el deber de respetar los mínimos morales del conglomerado social sin tratar de imponer por la fuerza o la sanción de la mayoría social sus creencias, criterios de conciencia, religión, etc., que sólo atañen a nuestro interior.

En suma que debemos ser respetuosos tanto de nuestro ser en sí como del ser ajeno, de nuestra dignidad y de la ajena, de nuestros derechos y de los ajenos; siendo, el límite a nuestro actuar, preciso es aceptarlo, unos principios éticos y morales mínimos que se entrelazan en el conglomerado social.

Es por eso que repudiamos acciones como las que llevaron hace poco a un joven a tomar la determinación de quitarse la vida por la presión sobre su condición sexual; o que se pene con cadena perpetua a quien manifiesta esa inclinación, como ocurre actualmente en Gambia, o que una mayoría de rasgos fundamentalistas pretenda imponer sus creencias por la fuerza y aún la violencia, al cuerpo social.

Es por eso que nuestro llamado es a la tolerancia, el respeto y los valores mínimos que forjen una sociedad en paz.

